Девять выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Девять выпускников в Удмуртии сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Выпускники гимназии № 56 и школы №35 Ижевска, Балезинской школы №1, Малокалмашинской школы Каракулинсского района, Кизнерской школы №1, Увинской школы №2, школы №6 Воткинска, школы №7 Сарапула и Республиканского лицея-интерната села Италмас получили по 100 баллов, - говорится в сообщении.
Экзамен проходил 6 и 7 июля, всего в нем приняли участие 4663 выпускника.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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