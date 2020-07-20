2020-07-20T15:31:28+03:00
Общество

Девять выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Экзамен проходил 6 и 7 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Девять выпускников в Удмуртии сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Выпускники гимназии № 56 и школы №35 Ижевска, Балезинской школы №1, Малокалмашинской школы Каракулинсского района, Кизнерской школы №1, Увинской школы №2, школы №6 Воткинска, школы №7 Сарапула и Республиканского лицея-интерната села Италмас получили по 100 баллов, - говорится в сообщении.

Экзамен проходил 6 и 7 июля, всего в нем приняли участие 4663 выпускника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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