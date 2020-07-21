Ижевчане смогут бесплатно заняться йогой и боевыми искусствами на свежем воздухе

21 Июль 2020 2020-07-21T05:49:37+03:00

В августе в Ижевске пройдет Республиканская неделя спорта

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С 10 по 16 августа в Ижевске пройдет Республиканская неделя спорта «Будь в движении». Каждый день в парке Кирова, на фан-зоне будут бесплатно проходить спортивные мероприятия, среди которых йога, баскетбол, боевые искусства, зумба и др. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Расписание:

Понедельник, 10 августа

18:00 — открытие, презентация «Недели Спорта»

18:15 — показательные выступления черлидинговых команд Ижевска

18:30 — занятие по йоге на открытом воздухе

18:30-19:30 — занятие по зумбе на открытом воздухе

Вторник, 11 августа

18:00 — «Диалог на равных» с известным спортсменом

18:30 — показательное выступление по боевым искусствам

19:00-20:00 — мастер-класс по боевым искусствам

Среда, 12 августа

17:30 — открытая тренировка по футболу

18:00-21:00 — финал турнира по мини-футболу между любительскими командами Ижевска

Четверг, 13 августа

18:00 — открытые тренировки по спортивной и фитнес-аэробике

19:00 — показательное выступление и открытая тренировка по кроссфиту

Пятница, 14 августа

17:00 — «Игра на равных» между командой правительства Удмуртии и администрации Ижевска, известными людьми и командой молодежи

17:30 — открытая тренировка по баскетболу

18:00-21:00 — финал соревнований по стритболу между любительскими командами

Суббота, 15 августа

16:00 — BMX эстафета среди молодежи Ижевска

17:00-20:00 — соревнование по скейтбордингу среди молодежи

Воскресенье, 16 августа

13:30 — открытая тренировка — разминка по легкой атлетике;

14:00 — любительский марафон «Будь в движении»

16:00-20:00 — закрытие недели спорта, открытие фестиваля «Атмосфера».

Отметим, время и дата мероприятий может поменяться, следите за новостями.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке: https://vk.cc/axc7lu

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ИСТОЧНИК KP.RU