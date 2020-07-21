Ижевчане смогут бесплатно заняться йогой и боевыми искусствами на свежем воздухе
С 10 по 16 августа в Ижевске пройдет Республиканская неделя спорта «Будь в движении». Каждый день в парке Кирова, на фан-зоне будут бесплатно проходить спортивные мероприятия, среди которых йога, баскетбол, боевые искусства, зумба и др. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.
Расписание:
Понедельник, 10 августа
18:00 — открытие, презентация «Недели Спорта»
18:15 — показательные выступления черлидинговых команд Ижевска
18:30 — занятие по йоге на открытом воздухе
18:30-19:30 — занятие по зумбе на открытом воздухе
Вторник, 11 августа
18:00 — «Диалог на равных» с известным спортсменом
18:30 — показательное выступление по боевым искусствам
19:00-20:00 — мастер-класс по боевым искусствам
Среда, 12 августа
17:30 — открытая тренировка по футболу
18:00-21:00 — финал турнира по мини-футболу между любительскими командами Ижевска
Четверг, 13 августа
18:00 — открытые тренировки по спортивной и фитнес-аэробике
19:00 — показательное выступление и открытая тренировка по кроссфиту
Пятница, 14 августа
17:00 — «Игра на равных» между командой правительства Удмуртии и администрации Ижевска, известными людьми и командой молодежи
17:30 — открытая тренировка по баскетболу
18:00-21:00 — финал соревнований по стритболу между любительскими командами
Суббота, 15 августа
16:00 — BMX эстафета среди молодежи Ижевска
17:00-20:00 — соревнование по скейтбордингу среди молодежи
Воскресенье, 16 августа
13:30 — открытая тренировка — разминка по легкой атлетике;
14:00 — любительский марафон «Будь в движении»
16:00-20:00 — закрытие недели спорта, открытие фестиваля «Атмосфера».
Отметим, время и дата мероприятий может поменяться, следите за новостями.
Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке: https://vk.cc/axc7lu
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ИСТОЧНИК KP.RU
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