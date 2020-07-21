Депутаты рассмотрят досрочное сложение полномочий вице-спикера Гордумы Ижевска

21 Июль 2020 2020-07-21T06:06:08+03:00

Для этого соберется внеочередная сессия

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23 июля на внеочередной сессии Городской думы Ижевска депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя городского парламента Фании Федоровой. Соответствующее постановление подписал председатель муниципального парламента Олег Гарин.

Фания Федорова покинет свою должность за два месяца до истечения срока полномочий. Она подала заявление «по собственному желанию в связи с ухудшающимся состоянием здоровья».

Напомним, Фания Федорова избиралась депутатом Гордумы трех созывов, ранее также работала депутатом Госсовета Удмуртии.

Напомним, полномочия депутатов шестого созыва истекают в сентябре этого года, когда пройдут очередные выборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU