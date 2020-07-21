21 Июль 2020 2020-07-21T07:34:08+03:00

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Флаг Удмуртии поднял на Эльбрусе министр спорта Александр Варшавский флаг республики. Об этом он рассказал на своей страничке «ВКонтакте».

- 19 июля в рамках траверса восточной вершины высочайшей горы Европы (5,62 тыс. м) подняли флаг Удмуртской Республики, - говорится в сообщении.

Ранее Варшавский посетил стройку 50-метрового бассейна и провел ход его строительства.

Напомним, москвич Александр Варшавский стал министром в прошлом году, в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU