2020-07-21T07:34:08+03:00
Общество

Флаг Удмуртии поднял на Эльбрусе министр спорта

Александр Варшавский поделился фотографией
Инга Коган
Поделиться:
Фото: vk.com/id162403113Фото: vk.com/id162403113
Изменить размер текста:

Флаг Удмуртии поднял на Эльбрусе министр спорта Александр Варшавский флаг республики. Об этом он рассказал на своей страничке «ВКонтакте».

- 19 июля в рамках траверса восточной вершины высочайшей горы Европы (5,62 тыс. м) подняли флаг Удмуртской Республики, - говорится в сообщении.

Ранее Варшавский посетил стройку 50-метрового бассейна и провел ход его строительства.

Напомним, москвич Александр Варшавский стал министром в прошлом году, в сентябре.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Я хотел бы опыт и навыки применить на практике»: новый министр спорта Удмуртии рассказал о своей должности

Ураган уничтожил священное столетнее Чертово дерево в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нового начальника управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая
Датабанк присоединился к Системе быстрых платежей
Флаг Удмуртии поднял на Эльбрусе министр спорта
Ураган уничтожил священное столетнее Чертово дерево в Удмуртии
Депутаты рассмотрят досрочное сложение полномочий вице-спикера Гордумы Ижевска
Ижевчане смогут бесплатно заняться йогой и боевыми искусствами на свежем воздухе
Погода в Ижевске 21 июля: до +26 градусов и ливни
По итогам июня 2020 года аналитики сделали вывод, что в России сократился спрос на товары для отдыха
Очевидцы: дорожные знаки «Парковка запрещена» в Ижевске заклеили мусорными пакетами
Разрушенные гаражи и почти упавшая балконная рама: спасатели Ижевска устраняют последствия грозы
Горячую воду на две недели отключат в центральном квадрате Ижевска
Девятиклассник в Удмуртии молотком избил дедушку и бабушку
Три светофора появятся на трассах Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Девять выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
53-летняя ижевчанка похитила у знакомого мужчины 60 тысяч рублей
«Она жалобно скулила»: спасатели Удмуртии вызволили застрявшую собаку
Жители Тамбова и Удмуртии за незаконную рыбалку заплатят штраф в размере более 1 млн рублей
Мотоциклист погиб в ДТП на трассе Удмуртии
Традиционная «Ночь в зоопарке» пройдет в Удмуртии
По улице Софьи Ковалевской в Ижевске ограничили движение до 26 августа
Строительство и ремонт в Ижевске: каталог проверенных компаний и полезные советы для строящихся