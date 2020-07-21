Нового начальника управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
В Ижевске назначили нового начальника благоустройства и охраны окружающей среды администрации города. Им стал Станислав Шестаков. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Предыдущий руководитель управления Алексей Полуэктов покинул пост по собственному желанию, - говорится в сообщении.
Шестаков Станислав Семенович родился 9 августа 1987 года в пос. Уром Малопургинского района.
С 1 апреля 2020 года занимал должность первого заместителя начальника МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».
С 20 июля 2020 года - начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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