Нового начальника управления благоустройства администрации назначили в Ижевске

21 Июль 2020 2020-07-21T09:00:33+03:00

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В Ижевске назначили нового начальника благоустройства и охраны окружающей среды администрации города. Им стал Станислав Шестаков. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Предыдущий руководитель управления Алексей Полуэктов покинул пост по собственному желанию, - говорится в сообщении.

Шестаков Станислав Семенович родился 9 августа 1987 года в пос. Уром Малопургинского района.

С 1 апреля 2020 года занимал должность первого заместителя начальника МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».

С 20 июля 2020 года - начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU