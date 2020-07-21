Новые светофоры появятся на улицах Ижевска

21 Июль 2020 2020-07-21T10:30:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске начались работы по монтажу четырех светофоров. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» «ВКонтакте».

Так, светофоры появятся на аварийно-опасных местах:

- на перекрестке улиц 30 лет Победы и 6-я Подлесная,

- ул. 40 лет Победы от дома №110 до дома №116,

- по ул. Союзная у дома №87,

- по ул. Пушкинская у дома №173 (у администрации Первомайского района). Объекты установят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стоимость работ составит 4,66 млн рублей.

На данный момент завершены работы по установке опор на двух участках - улица Союзная и 40 лет Победы. Все работы планируется завершить до 31 августа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске назначили нового начальника благоустройства и охраны окружающей среды администрации города.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU