2020-07-21T10:30:37+03:00
Общество

Новые светофоры появятся на улицах Ижевска

Работы планируют завершить до 31 августа
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске начались работы по монтажу четырех светофоров. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» «ВКонтакте».

Так, светофоры появятся на аварийно-опасных местах:

- на перекрестке улиц 30 лет Победы и 6-я Подлесная,

- ул. 40 лет Победы от дома №110 до дома №116,

- по ул. Союзная у дома №87,

- по ул. Пушкинская у дома №173 (у администрации Первомайского района). Объекты установят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стоимость работ составит 4,66 млн рублей.

На данный момент завершены работы по установке опор на двух участках - улица Союзная и 40 лет Победы. Все работы планируется завершить до 31 августа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске назначили нового начальника благоустройства и охраны окружающей среды администрации города.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда
Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в Ленинском районе Ижевска
Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести»
На стройке в частном доме погиб 29-летний житель Удмуртии
Новые светофоры появятся на улицах Ижевска
Нового начальника управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая
Датабанк присоединился к Системе быстрых платежей
Флаг Удмуртии поднял на Эльбрусе министр спорта
Ураган уничтожил священное столетнее Чертово дерево в Удмуртии
Депутаты рассмотрят досрочное сложение полномочий вице-спикера Гордумы Ижевска
Ижевчане смогут бесплатно заняться йогой и боевыми искусствами на свежем воздухе
Погода в Ижевске 21 июля: до +26 градусов и ливни
По итогам июня 2020 года аналитики сделали вывод, что в России сократился спрос на товары для отдыха
Очевидцы: дорожные знаки «Парковка запрещена» в Ижевске заклеили мусорными пакетами
Разрушенные гаражи и почти упавшая балконная рама: спасатели Ижевска устраняют последствия грозы
Горячую воду на две недели отключат в центральном квадрате Ижевска
Девятиклассник в Удмуртии молотком избил дедушку и бабушку
Три светофора появятся на трассах Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Девять выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
53-летняя ижевчанка похитила у знакомого мужчины 60 тысяч рублей
«Она жалобно скулила»: спасатели Удмуртии вызволили застрявшую собаку
Жители Тамбова и Удмуртии за незаконную рыбалку заплатят штраф в размере более 1 млн рублей
Мотоциклист погиб в ДТП на трассе Удмуртии
Традиционная «Ночь в зоопарке» пройдет в Удмуртии
По улице Софьи Ковалевской в Ижевске ограничили движение до 26 августа
Строительство и ремонт в Ижевске: каталог проверенных компаний и полезные советы для строящихся