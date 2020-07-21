Новые светофоры появятся на улицах Ижевска
В Ижевске начались работы по монтажу четырех светофоров. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» «ВКонтакте».
Так, светофоры появятся на аварийно-опасных местах:
- на перекрестке улиц 30 лет Победы и 6-я Подлесная,
- ул. 40 лет Победы от дома №110 до дома №116,
- по ул. Союзная у дома №87,
- по ул. Пушкинская у дома №173 (у администрации Первомайского района). Объекты установят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стоимость работ составит 4,66 млн рублей.
На данный момент завершены работы по установке опор на двух участках - улица Союзная и 40 лет Победы. Все работы планируется завершить до 31 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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