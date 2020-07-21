На стройке в частном доме погиб 29-летний житель Удмуртии

21 Июль 2020 2020-07-21T10:52:01+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 20 июля около 11 часов потерпевший вместе с бригадой рабочих занимался отделочными работами на строящемся объекте – жилом доме в деревне Солдырь. Когда мужчина попытался переместиться с одних лесов на другие на высоте 5 метров, он упал на бетонный пол. Через непродолжительное время он скончался в больнице, - говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза. По результатам проверки будет дана оценка выполнения требований безопасности при работах.

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ИСТОЧНИК KP.RU