21 Июль 2020 2020-07-21T11:26:24+03:00

Всего в опросе приняло участие более 2,7 тысяч человек

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Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести». Большинство голосов было отдано за эспланаду, где установлен монумент «Дружба народов». Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

- Большинством голосов горожане приняли решение, что стела должна стоять на площади рядом с монументом «Дружба народов». Всего в опросе приняло участие более 2,7 тысяч человек. А известный историк и краевед, Почетный гражданин города Ижевска Евгений Шумилов предложил назвать территорию эспланады - «Площадь трудовой доблести», - написал Олег Николаевич.

Позже будет объявлен конкурс на лучший эскиз памятника, итоги которого подведут до 31 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU