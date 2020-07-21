Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести»
Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести». Большинство голосов было отдано за эспланаду, где установлен монумент «Дружба народов». Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
- Большинством голосов горожане приняли решение, что стела должна стоять на площади рядом с монументом «Дружба народов». Всего в опросе приняло участие более 2,7 тысяч человек. А известный историк и краевед, Почетный гражданин города Ижевска Евгений Шумилов предложил назвать территорию эспланады - «Площадь трудовой доблести», - написал Олег Николаевич.
Позже будет объявлен конкурс на лучший эскиз памятника, итоги которого подведут до 31 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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