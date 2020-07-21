Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в Ленинском районе Ижевска

21 Июль 2020 2020-07-21T11:55:21+03:00

По подозрению в убийстве задержан 17-летний молодой человек

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве 19-летнего ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- 17 июля в квартире в Ленинском районе города обнаружено тело 19-летнего ижевчанина с признаками насильственной смерти. По данным следствия, обвиняемый и потерпевший вместе выпивали. Позже между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил хозяина квартиры ножом и скрылся с места преступления, - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого, он был задержан. На данный момент молодой человек находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU