Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда

21 Июль 2020 2020-07-21T12:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сарапуле (Удмуртия) спасатели помогли хозяевам дома избавиться от осиного гнезда. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Попытки жителей дома самостоятельно убрать гнездо не увенчались успехом, осы защищали свой дом, жаля всех, кто приближался к нему. Улей начал представлять реальную угрозу жизни и здоровью. А поскольку в доме находились маленькие дети, за которых больше всего переживали жители, было принято решение обратиться за помощью. Прибывшие спасатели в средствах защиты кожи убрали улей, - говорится в сообщении.

Позже в соцсетях появился пост благодарности спасателям от хозяев дома.

- Под диваном осы сделали улей. Семья большая, есть маленькие дети. Мы не могли выйти из дома, большое спасибо спасателям, - написали в группе «Типичный Сарапул».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в Ленинском районе Ижевска.

- Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU