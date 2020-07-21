2020-07-21T12:53:23+03:00
Общество

Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда

Попытки хозяев дома самостоятельно избавиться от ос не увенчались успехом
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ПСС УдмуртииФото: пресс-служба ПСС Удмуртии
Изменить размер текста:

В Сарапуле (Удмуртия) спасатели помогли хозяевам дома избавиться от осиного гнезда. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Попытки жителей дома самостоятельно убрать гнездо не увенчались успехом, осы защищали свой дом, жаля всех, кто приближался к нему. Улей начал представлять реальную угрозу жизни и здоровью. А поскольку в доме находились маленькие дети, за которых больше всего переживали жители, было принято решение обратиться за помощью. Прибывшие спасатели в средствах защиты кожи убрали улей, - говорится в сообщении.

Позже в соцсетях появился пост благодарности спасателям от хозяев дома.

- Под диваном осы сделали улей. Семья большая, есть маленькие дети. Мы не могли выйти из дома, большое спасибо спасателям, - написали в группе «Типичный Сарапул».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в Ленинском районе Ижевска.

- Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда
Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в Ленинском районе Ижевска
Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести»
На стройке в частном доме погиб 29-летний житель Удмуртии
Новые светофоры появятся на улицах Ижевска
Нового начальника управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая
Датабанк присоединился к Системе быстрых платежей
Флаг Удмуртии поднял на Эльбрусе министр спорта
Ураган уничтожил священное столетнее Чертово дерево в Удмуртии
Депутаты рассмотрят досрочное сложение полномочий вице-спикера Гордумы Ижевска
Ижевчане смогут бесплатно заняться йогой и боевыми искусствами на свежем воздухе
Погода в Ижевске 21 июля: до +26 градусов и ливни
По итогам июня 2020 года аналитики сделали вывод, что в России сократился спрос на товары для отдыха
Очевидцы: дорожные знаки «Парковка запрещена» в Ижевске заклеили мусорными пакетами
Разрушенные гаражи и почти упавшая балконная рама: спасатели Ижевска устраняют последствия грозы
Горячую воду на две недели отключат в центральном квадрате Ижевска
Девятиклассник в Удмуртии молотком избил дедушку и бабушку
Три светофора появятся на трассах Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Девять выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
53-летняя ижевчанка похитила у знакомого мужчины 60 тысяч рублей
«Она жалобно скулила»: спасатели Удмуртии вызволили застрявшую собаку
Жители Тамбова и Удмуртии за незаконную рыбалку заплатят штраф в размере более 1 млн рублей
Мотоциклист погиб в ДТП на трассе Удмуртии
Традиционная «Ночь в зоопарке» пройдет в Удмуртии
По улице Софьи Ковалевской в Ижевске ограничили движение до 26 августа
Строительство и ремонт в Ижевске: каталог проверенных компаний и полезные советы для строящихся