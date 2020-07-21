За полгода в Ижевске задержано почти 1100 пьяных водителей

21 Июль 2020 2020-07-21T15:07:16+03:00

Только за три дня рейдов было задержано 16 пьяных водителей

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В Ижевске за полгода задержано почти 1100 нетрезвых водителей. Об этом сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- Всего же за 6 месяцев 2020 года на территории Ижевска сотрудниками полиции выявлено и исключено из процесса дорожного движения 1 098 водителей, управлявших машинами в состоянии опьянения. Из них 359 отказались от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения, при этом 151 водитель не имел прав управления, - говорится в сообщении.

За дни рейда, с 17 по 20 июля 2020 года, полицейские поймали 16 пьяных водителей, 4 из них отказались от медосвидетельствования.

Кроме этого, с начала года в Ижевске произошло 20 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этих ДТП получили травмы 30 участников дорожного движения. Водители привлечены к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU