2020-07-21T16:34:33+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудили за разбойное нападение из-за кредитной задолженности

Мужчина задолжал более 203 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор 32-летнему местному жителю за разбойное нападение из-за кредитной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что весной 2020 года подсудимый с ножом незаконно проник в чужую квартиру и стал обыскивать ее с целью найти деньги. Когда хозяйка квартиры и ее 15-летняя дочь проснулись, он ударил мать ножом, а дочь отверткой, после этого он скрылся, - говорится в сообщении.

Причиной преступления стала задолженность обвиняемого – более 203 тысяч рублей в кредитных и микрофинансовых организациях. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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