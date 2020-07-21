Приемочная комиссия приняла работы на переулке Студенческий в Ижевске
В Ижевске завершился ремонт на переулке Студенческий. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии.
- Ремонт на объекте начался 3 июня, специалистами был убран старый асфальт, заново уложены слой из ПГС и основание из щебня. Также проведена замена бордюрных камней. Сейчас на участке идут работы по благоустройству прилегающей территории, - говорится в сообщении.
Приемочная комиссия приняла работы без замечаний. Ремонт был выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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