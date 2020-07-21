С 31 июля в Удмуртии начнут штрафовать жителей за выгул собак вне спецплощадок

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В Удмуртии с 31 июля начнут штрафовать жителей за выгул животных вне спецплощадок. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики.

- Штраф предусмотрен за выгул животных на детских игровых или спортивных площадках и неисполнения владельцами требований по уборке продуктов жизнедеятельности питомцев в местах общего пользования, - говорится в сообщении.

Размер штрафов составит: для граждан – от 1 до 2 тысяч рублей,

- для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч,

- для юридических лиц – от 15 до 30 тысяч рублей.

За повторное в течение года правонарушение штраф для граждан установлен в размере 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 20 тысяч и для юридических лиц – 30 тысяч рублей.

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