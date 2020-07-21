Семья в Удмуртии спаслась из пожара благодаря извещателю

21 Июль 2020 2020-07-21T16:47:28+03:00

В ночь на 20 июля у них сгорел дом

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В Завьяловском районе (Удмуртия) семья из 5 человек спаслась из пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- Ночью глава семейства проснулся от звука сработавшего автономного пожарного извещателя. Оказалось, что на кухне загорелась электроплита. Двое взрослых и трое детей выбежали на улицу и вызвали пожарных, - говорится в сообщении.

Приехавшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в течение часа, однако дом и имущество пострадало.

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ИСТОЧНИК KP.RU