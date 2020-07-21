Семья в Удмуртии спаслась из пожара благодаря извещателю
В Завьяловском районе (Удмуртия) семья из 5 человек спаслась из пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
- Ночью глава семейства проснулся от звука сработавшего автономного пожарного извещателя. Оказалось, что на кухне загорелась электроплита. Двое взрослых и трое детей выбежали на улицу и вызвали пожарных, - говорится в сообщении.
Приехавшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в течение часа, однако дом и имущество пострадало.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда.
- Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»