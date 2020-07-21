Половина россиян откладывают часть зарплаты для крупных покупок

21 Июль 2020 2020-07-21T17:39:45+03:00

При этом 48% опрошенных отметили, что планируют крупные покупки в ближайшее время

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Аналитики провели опрос среди россиян и выяснили, что 50% откладывают часть зарплаты для крупных покупок. Об этом сообщает RT на русском.

Из этой половины опрошенных 33% отметили, что откладывают менее трети заработка, а 5% указали, что сумма накоплений на крупные покупки превышает половину их зарплаты. При этом 48% россиян сообщили, что планируют крупные покупки в ближайшее время.

- Среди них 10% респондентов собираются потратить свои накопления на отпуск. 9% опрошенных хотят приобрести новую бытовую технику. Еще 7% участников исследования планируют купить новую квартиру и столько же — автомобиль, — рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов из всех регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU