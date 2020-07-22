2020-07-22T08:58:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июля: 31 новый случай и 47 выздоровевших

Рассказываем актуальную статистику за сутки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На утро 22 июля в Удмуртии зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба республики.

- Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Увинском, Алнашском, Малопургинском районах и в Можге, - говорится в сообщении.

За сутки выписали 47 человек, состояние заболевших: 511 в удовлетворительном состоянии, 58 - средней степени тяжести, 23 в тяжелом состоянии.

Всего на 22 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 173 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 1 539 человек выздоровели, 42 летальных случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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