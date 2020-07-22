Пенсионерку в Удмуртии подозревают в незаконном культивировании мака

22 Июль 2020 2020-07-22T06:51:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кизнерском районе Удмуртии 65-летнюю жительницу подозревают в незаконном культивировании мака. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В растениях содержалась маковая солома весом 259 граммов. Дознаватель возбудил уголовное дело по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

За культивирование мака грозит административная или уголовная ответственность в зависимости от количества растений. Наказание - штраф 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Юрий Дудь рассказал, что «болеет» за успехи ижевчанина, снявшегося в сериале «Чики»

Житель Удмуртии пытался с помощью арбалета передать телефоны в колонию

С 31 июля в Удмуртии начнут штрафовать за выгул собак вне спецплощадок

ИСТОЧНИК KP.RU