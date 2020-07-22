2020-07-22T06:51:04+03:00
Происшествия

Пенсионерку в Удмуртии подозревают в незаконном культивировании мака

Она выращивала 27 кустов растения
Анастасия Захарова
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В Кизнерском районе Удмуртии 65-летнюю жительницу подозревают в незаконном культивировании мака. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В растениях содержалась маковая солома весом 259 граммов. Дознаватель возбудил уголовное дело по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

За культивирование мака грозит административная или уголовная ответственность в зависимости от количества растений. Наказание - штраф 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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