2020-07-22T11:53:55+03:00
Общество

В рейтинге лучших регионов России для жизни Удмуртия заняла 52 место

Регион набрал 2.71 балла из 10 возможных
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Удмуртия заняла 52 место в рейтинге лучших регионов России по качеству жизни. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на РБК.

Регион набрал 2.71 балла из 10 возможных, лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург – 7 баллов, Москва – 6.1 балла и Белгородская область 5.64. Антилидерами оказались Тыва (-1.79 балла), Карачаево-Черкессия (-1.15 балла) и Алтай (-1.12 балла).

Регионы оценивали по 10 показателям: оборот розничной торговли на душу населения, долю занятых, имеющих официальный доход, природно-климатические условия, стоимость основных фондов в соцсферах на душу населения, а также соотношения зарплаты и стоимости жилья, общей площади жилого фонда и населения, численности школьников и педагогов, жителей и врачей, соотношение банковских депозитов на душу населения к средней зарплате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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