В результате ДТП в Удмуртии пострадали двое подростков

22 Июль 2020 2020-07-22T11:16:38+03:00

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В Каракулинском районе (Удмуртия) в результате ДТП 21 июля пострадали двое подростков. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 38-летняя женщина, водитель машины «Рено Логан» при повороте налево не справилась с управлением и вылетела в кювет по ходу движения, - говорится в сообщении.

В результате ДТП два пассажиры – девочки 13 и 17 лет получили телесные повреждения, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU