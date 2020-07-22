В результате ДТП в Удмуртии пострадали двое подростков
В Каракулинском районе (Удмуртия) в результате ДТП 21 июля пострадали двое подростков. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 38-летняя женщина, водитель машины «Рено Логан» при повороте налево не справилась с управлением и вылетела в кювет по ходу движения, - говорится в сообщении.
В результате ДТП два пассажиры – девочки 13 и 17 лет получили телесные повреждения, их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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