2020-07-22T12:37:31+03:00
Происшествия

Ижевчанин подозревается в изнасиловании 22-летней девушки

Это произошло в ночь с 14 на 15 июля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего ижевчанина. Его подозревают в изнасиловании 22-летней девушки с угрозой убийством. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, в ночь с 14 на 15 июля пьяный подозреваемый был в лесополосе по улице 10 лет Октября, он заметил идущую по тротуару 22-летнюю девушку, напал на нее, сжал горло руками и затащил в лесополосу. Далее, высказывая угрозы убийством, изнасиловал, - говорится в сообщении.

Личность злоумышленника была установлена в кротчайшие сроки, 21 июля мужчину задержали, потерпевшая его опознала.

На данный момент следователем готовятся материалы для предъявления обвинения задержанному и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какое место заняла Удмуртия в рейтинге регионов по качеству жизни.

- В результате ДТП в Удмуртии пострадали двое подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я хотел бы побывать на могиле сестры»: в Удмуртии продолжается судебное заседание по делу экс-главы Соловьева
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Ночью с 22 на 23 июля в Удмуртии ожидаются ливни, грозы и сильный ветер
Ижевчанин подозревается в изнасиловании 22-летней девушки
В рейтинге лучших регионов России для жизни Удмуртия заняла 52 место
В результате ДТП в Удмуртии пострадали двое подростков
«Уснул, а нога была на педали газа»: следователи завершили проверку по факту гибели жителя Удмуртии в сгоревшей машине
Мошенники похитили 215 тысяч рублей с банковского счета ижевчанина
Регулируемый пешеходный переход появится на одном из участков в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июля: 31 новый случай и 47 выздоровевших
В «Удмуртнефти» внедряется программа для проектирования разработки месторождений