Ижевчанин подозревается в изнасиловании 22-летней девушки

22 Июль 2020 2020-07-22T12:37:31+03:00

Это произошло в ночь с 14 на 15 июля

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего ижевчанина. Его подозревают в изнасиловании 22-летней девушки с угрозой убийством. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, в ночь с 14 на 15 июля пьяный подозреваемый был в лесополосе по улице 10 лет Октября, он заметил идущую по тротуару 22-летнюю девушку, напал на нее, сжал горло руками и затащил в лесополосу. Далее, высказывая угрозы убийством, изнасиловал, - говорится в сообщении.

Личность злоумышленника была установлена в кротчайшие сроки, 21 июля мужчину задержали, потерпевшая его опознала.

На данный момент следователем готовятся материалы для предъявления обвинения задержанному и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU