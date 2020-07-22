«Я хотел бы побывать на могиле сестры»: в Удмуртии продолжается судебное заседание по делу экс-главы Соловьева

22 Июль 2020 2020-07-22T13:53:21+03:00

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22 июля в Завьяловском суде Удмуртии продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы республики Александра Соловьева. Пере началом заседания он обратился к суду с просьбой.

- В годовщину смерти, я бы очень хотел побывать на могиле сестры в Сарапуле, потому что я не просился не на 9-й день ни на 40-й, - сказал Александр Соловьев.

Напомним, экс-глава Удмуртии обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов.

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ИСТОЧНИК KP.RU