Служба благоустройства и дорожного хозяйства в Ижевске ответит за плохое содержание дорог

22 Июль 2020 2020-07-22T18:15:36+03:00

В ходе проверок были выявлены повреждения дорог в Первомайском районе

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Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска ответит за плохое состояние дорог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

- В ходе проверки выявлены нарушения по содержанию дорог. Установлено, что в Первомайском районе дороги имеют повреждения: просадки, выбоины и колеи, - говорится в сообщении.

По постановлению прокуратуры юрлицо «СБиДХ» привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

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ИСТОЧНИК KP.RU