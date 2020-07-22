Служба благоустройства и дорожного хозяйства в Ижевске ответит за плохое содержание дорог
Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска ответит за плохое состояние дорог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
- В ходе проверки выявлены нарушения по содержанию дорог. Установлено, что в Первомайском районе дороги имеют повреждения: просадки, выбоины и колеи, - говорится в сообщении.
По постановлению прокуратуры юрлицо «СБиДХ» привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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