Подростки в течение месяца ремонтировали кровлю детского сада и школы в Ижевске

23 Июль 2020 2020-07-23T06:19:31+03:00

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Двое подростков в течение месяца ремонтировали кровлю детского сада и школы в Ижевске. О нарушении трудовых прав совершеннолетних сообщает региональная Прокуратура.

Установлено, что несовершеннолетние в течение месяца выполняли работы по ремонту кровли на крыше одной из школ и детского сада на территории Индустриального района города. Данный вид работ запрещен для лиц младше 18 лет.

- В связи с этим прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда), - передается в сообщении.

Помимо недопустимости такой работы для подростков, с ними не проводился необходимый инструктаж по безопасности, а их прибытие на территорию учреждения никак не фиксировалось.

Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а виновные в допущении подростков к работе должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU