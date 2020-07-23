Подростки в течение месяца ремонтировали кровлю детского сада и школы в Ижевске
Двое подростков в течение месяца ремонтировали кровлю детского сада и школы в Ижевске. О нарушении трудовых прав совершеннолетних сообщает региональная Прокуратура.
Установлено, что несовершеннолетние в течение месяца выполняли работы по ремонту кровли на крыше одной из школ и детского сада на территории Индустриального района города. Данный вид работ запрещен для лиц младше 18 лет.
- В связи с этим прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда), - передается в сообщении.
Помимо недопустимости такой работы для подростков, с ними не проводился необходимый инструктаж по безопасности, а их прибытие на территорию учреждения никак не фиксировалось.
Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а виновные в допущении подростков к работе должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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