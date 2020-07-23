Ижевчанам предлагают проголосовать за благоустройство Тропы здоровья

23 Июль 2020 2020-07-23T06:59:44+03:00

Выразить мнение можно также по поводу Ленинского района

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Ижевчанам предлагается принять участие в опросе по благоустройству Тропы здоровья в Ленинском районе города. Об этом сообщает администрация города.

Проголосовать приглашаются жители, достигшие 14 лет.

- Результаты исследования будут активно использоваться в процессе благоустройства парка и развития Ленинского района в целом, - передается в сообщении.

Пройти опрос можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU