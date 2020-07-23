Ижевчанам предлагают проголосовать за благоустройство Тропы здоровья
Ижевчанам предлагается принять участие в опросе по благоустройству Тропы здоровья в Ленинском районе города. Об этом сообщает администрация города.
Проголосовать приглашаются жители, достигшие 14 лет.
- Результаты исследования будут активно использоваться в процессе благоустройства парка и развития Ленинского района в целом, - передается в сообщении.
Пройти опрос можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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