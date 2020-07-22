Тело малыша обгрызли собаки: следователь рассказал об убийстве новорожденного ребенка в Удмуртии

Чудовищная история произошла в поселке Балезино (Удмуртия) этой весной. Во дворе многоквартирных домов нашли тело новорожденного ребенка. Выяснилось, что младенца убила собственная мать. Подробности «Комсомолке» рассказал руководитель Балезинского межрайонного следственного отдела Вадим Данилов.

СКРЫВАЛА БЕРЕМЕННОСТЬ

35-летняя Ольга* работала дневным сторожем в детском саду. Мужа и детей у женщины не было, она жила в Балезино с родителями-пенсионерами. В 2019 году она узнала о том, что беременна. Ребенка решила оставить, но не сообщила о нем даже отцу ребенка. Не встала Ольга и на учет. Женщина была полной, и скрывать беременность ей удавалось легко.

- В конце марта, около 10 вечера она почувствовала, что начинаются роды. Ольга вышла на улицу и долго бродила по поселку. Дошла до заброшенного здания сельского дома культуры и именно там и родила ребенка. Не убедившись, живой он или нет, женщина положила его в пакет и отнесла в близлежащие заросли кустарника, - рассказывает Вадим Данилов.

- Это убийство самое жестокое! Этого малыша собаки разгрызли, - пишут пользователи в группе «ВКонтакте» «Балезино (Удмуртия) объявления / новости».

Фото: скриншот

По словам следователя, место, где родился малыш, безлюдное. Об ужасном происшествии стало известно только через две недели, когда труп ребенка притащили во двор животные. Там его и нашли 15 апреля, около 8 утра. Жители сразу же обратились в правоохранительные органы.

НАШЛИ ПАКЕТ ВО ДВОРЕ

Труп, по словам следователей, был сильно поврежден.

- Отсутствовали верхние конечности, черепная коробка, лицевой скелет… Было видно, что тело повредили животные. Жители рассказывали, что ночью во дворе они грызли кусок мяса. Скорее всего, это были собаки. Незадолго до происшествия они бегали в том районе, - рассказывает руководитель Следственного отдела Вадим Данилов.

У ребенка установили генотип, а потом нашли его родителей в ходе оперативно-следственных действий. Матери уже вынесли приговор, который пока не вступил в законную силу.

Фото: скриншот Пользователи соцсетей пишут, что у семьи не было тяжелого материального положения.

- Под давлением доказательств Ольга признала вину. Свой поступок объяснила неустроенностью личной жизни, тяжелым материальным положением, тем, что она живет с родителями. У нее не было других детей. Был молодой человек - отец ребенка, - говорит Вадим Данилов.

По факту обнаружения мертвого ребенка возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

*имя изменено

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