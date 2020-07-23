2020-07-23T08:39:50+03:00
Происшествия

Жителю Удмуртии вынесли приговор за жестокое избиение жены

Приговор уже вступил в силу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Он обвинялся в жестоком избиении жены, которая от полученных травм скончалась. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 15 августа 2019 года осужденный выпивал с женой, позже между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину по лицу. Потерпевшая упала на пол, после этого мужчина избил ее. Поняв, что жена не подает признаков жизни, злоумышленник перенес ее тело в кочегарку, а утром завернул его в покрывало и вынес к реке, где привязал к ногам потерпевшей кирпич и сбросил тело в реку, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели и очевидцы, проведены экспертизы. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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