«Больше не буду ходить за ягодами в лес»: житель Пермского края потерялся в лесу Удмуртии
22 июля на номер «112» позвонил житель Пермского края и сообщил, что он потерялся в лесу Удмуртии и телефон садится. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
- Мужчина ушел собирать чернику в лес возле СНТ «Майский», когда он понял, что потерялся, сразу же позвонил спасателям. Он нашел сухое место, развел костер и стал ждать помощи, - рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Регион 18» Мария Видеман.
На место выехали огнеборцы отдельного поста пожарно-спасательной части № 2 города Ижевска. Они включили сигнальные громкоговорители, которые слышны на расстоянии нескольких километров. Именно на эти звуки мужчина смог выйти из леса.
- Больше не буду ходить за ягодами в лес. Лучше на рынке покупать, - сказал мужчина спасателям.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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