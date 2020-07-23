Глава Ижевска: «Подрядчик для строительства третьей очереди Центральной площади выбран»

23 Июль 2020 2020-07-23T15:44:54+03:00

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23 июля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава города Олег Бекмеметьев рассказал, когда будет готова третья очередь Центральной площади.

Выбран подрядчик по ремонту 3 очереди Центральной площади Ижевска 00:00 00:00

- Территория между КЦ «Россия» и ДК «Металлург» получила своего подрядчика, 15 июля это произошло. Подрядчик уже совсем скоро приступит к работам. Срок по контракту – 30 ноября. Мы будем следить, чтобы все было сдано в срок. Третья очередь своей красотой и комфортом будет радовать уже следующим летом, - отметил глава Ижевска.

Фото: Сергей Грачев

Напомним, ранее Олег Николаевич рассказывал, что появится на Центральной площади после реконструкции третьей очереди и когда завершат работы.

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио "КП-Ижевск".Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

ИСТОЧНИК KP.RU