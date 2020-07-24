2020-07-24T06:01:14+03:00
Общество

Погода в Ижевске 24 июля: прохладно и дожди

Рассказываем о погоде на день
Анастасия Захарова
Поделиться:
Сегодня будет дождливо и прохладноСегодня будет дождливо и прохладноФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня наступила долгожданная пятница. Надеемся, что у вас этот день будет наполнен позитивом. Тем временем «Комсомолка» расскажет, какой будет погода на день.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, сегодня будут идти дожди, местами сильные. Температура воздуха составит +18...20 градусов тепла. Весь день будет пасмурно и облачно. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление - 739 мм ртутного столба.

По предварительному прогнозу в выходные температура воздуха составит +23 градуса днем, погода будет облачной с прояснениями. Также напомним, что в среду в городе прошел сильнейший ливень. Глава города рассказал, что будут делать с ливневками в самых проблемных точках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вода лилась из продухов дома: глава Ижевска осмотрел, как город пережил ливни

Погода в Ижевске на предстоящую неделю: дожди и небольшое похолодание

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До 12 лет лишения свободы грозит сотруднику «Ижводоканала» за взятку
Главный редактор «Удмуртской правды» Энвиль Касимов скончался 24 июля
«Роскосмос» опубликовал фотографию Ижевска с орбиты
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 24 июля: 27 новых случаев заражения и 59 выздоровевших
Партию хризантем уничтожили в Удмуртии
Подземный пешеходный переход в Ижевске могло затопить из-за шаурмы
Заместитель председателя Гордумы Ижевска Фания Федорова сложила полномочия
Погода в Ижевске 24 июля: прохладно и дожди
«Она отощала даже торчали ребра»: собаке Бусе в Ижевске ищут хозяев
В ночь на 24 июля местами по Удмуртии ожидается сильный дождь
Глава Ижевска: «Подрядчик для строительства третьей очереди Центральной площади выбран»
Более 270 тысяч рублей с банковского счета ижевчанки похитили мошенники
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«Больше не буду ходить за ягодами в лес»: житель Пермского края потерялся в лесу Удмуртии
Гроза в Ижевске уничтожила дом пожилой пары
Туристам, посетившим Удмуртию, выплатят компенсацию за поездку
«Здесь как дома»: в музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии снимают фильм о композиторе
Водитель в Ижевске сбил 11-летнего мальчика
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на рабочем месте
Два отделения в 1 РКБ Ижевска закрыты из-за коронавируса
Спасатели в Удмуртии подняли тело утонувшего мужчины
Жителю Удмуртии вынесли приговор за жестокое избиение жены
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 23 июля: 29 новых случаев заражения и 49 выздоровевших
В Удмуртии ищут женщину в голубом платье
Ижевчанам предлагают проголосовать за благоустройство Тропы здоровья