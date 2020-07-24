Погода в Ижевске 24 июля: прохладно и дожди

24 Июль 2020 2020-07-24T06:01:14+03:00

Сегодня будет дождливо и прохладно Фото: Амир Закиров

Рассказываем о погоде на день

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня наступила долгожданная пятница. Надеемся, что у вас этот день будет наполнен позитивом. Тем временем «Комсомолка» расскажет, какой будет погода на день.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, сегодня будут идти дожди, местами сильные. Температура воздуха составит +18...20 градусов тепла. Весь день будет пасмурно и облачно. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление - 739 мм ртутного столба.

По предварительному прогнозу в выходные температура воздуха составит +23 градуса днем, погода будет облачной с прояснениями. Также напомним, что в среду в городе прошел сильнейший ливень. Глава города рассказал, что будут делать с ливневками в самых проблемных точках.

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ИСТОЧНИК KP.RU