2020-07-24T06:24:38+03:00
Политика

Заместитель председателя Гордумы Ижевска Фания Федорова сложила полномочия

Она ушла с должности досрочно
Анастасия Захарова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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23 июля на внеочередной сессии Гордумы депутаты прекратили полномочия вице-спикера Фании Федоровой. Об этом сообщает «Коммерсант - Удмуртия» (16+).

Полномочия депутата сложили по заявлению самой Фании Федеровой. Она объяснила это ухудшением состояния своего здоровья.

За сложение полномочий проголосовали 33 депутата, против - один. Сама вице-спикер не пришла на заседание. Свою должность она покинула досрочно, за два месяца до выборов 13 сентября.

Фания Федерова избиралась депутатом Гордумы трех созывов. Также она была депутатом Госсовета Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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