2020-06-23T12:31:12+03:00
Политика

Выборы депутатов в гордуму Ижевска запланировали на 13 сентября

Дату утвердили в ходе очередной сессии
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Фото: Диля АхмадшинаФото: Диля Ахмадшина
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23 июня на очередной сессии гордумы Ижевска депутаты утвердили дату проведения выборов народных избранников седьмого созыва – 13 сентября 2020 года.

Дата была определена единогласным решением членов городского парламента.

Напомним, численность депутатов городской думы Ижевска следующего созыва будет сокращена с 42 до 35. Из них 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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