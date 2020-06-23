Выборы депутатов в гордуму Ижевска запланировали на 13 сентября
23 июня на очередной сессии гордумы Ижевска депутаты утвердили дату проведения выборов народных избранников седьмого созыва – 13 сентября 2020 года.
Дата была определена единогласным решением членов городского парламента.
Напомним, численность депутатов городской думы Ижевска следующего созыва будет сокращена с 42 до 35. Из них 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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