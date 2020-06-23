Выборы депутатов в гордуму Ижевска запланировали на 13 сентября

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

23 июня на очередной сессии гордумы Ижевска депутаты утвердили дату проведения выборов народных избранников седьмого созыва – 13 сентября 2020 года.

Дата была определена единогласным решением членов городского парламента.

Напомним, численность депутатов городской думы Ижевска следующего созыва будет сокращена с 42 до 35. Из них 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Пьяный водитель устроил ДТП на трассе Удмуртии.

- Депутаты Госсовета приняли законопроект о полном запрете продажи никотиновых смесей.

- На крыльце ДК "Интеграл" в Ижевске упал автокран. Есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU