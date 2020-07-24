До 12 лет лишения свободы грозит сотруднику «Ижводоканала» за взятку

24 Июль 2020 2020-07-24T09:41:10+03:00

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В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, инженера-технолога «Ижвождоканала». Его обвиняли в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, в конце 2014 года обвиняемый отобрал пробы сточных вод, в Индустриальном районе Ижевска, в которых было обнаружено превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ, что повлекло начисление значительного размера платежа. В январе 2015 года обвиняемый предложил директору автомойки, где брали пробы выплачивать ему по 15 тысяч каждый месяц за то, чтобы он отдавал на исследование пробирки с водопроводной водой, - говорится в сообщении.

14 января 2020 года мужчину задержали при получении очередной взятки. Общий размер полученных за пять лет взяток составил 240 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела допрошено более 30 свидетелей, произведены обыски, наложен арест на имущество обвиняемого. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере от 2 до 4 млн рублей, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU