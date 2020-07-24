«Роскосмос» опубликовал фотографию Ижевска с орбиты

24 Июль 2020 2020-07-24T08:55:32+03:00

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В сети появилась фотография Ижевска с орбиты, ее опубликовал «Роскосмос» в честь присвоения звания «Город трудовой доблести».

- Во время Великой Отечественной войны в Ижевске произвели десятки тысяч пушек, противотанковых ружей и пулеметов, миллионы винтовок и карабинов, пистолетов и револьверов. Всего за годы войны на городских предприятиях выпустили 11 млн единиц стрелкового оружия, 7 тыс. авиапушек, 214 тыс. пулеметов Березина и Максим, 133 тыс. противотанковых ружей Дегтярева и Смирнова. Именно поэтому Ижевск не раз называли главным арсеналом СССР!, - говорится в сообщении под фотографией.

Напомним, звание было присвоено столице Удмуртии 2 июля (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU