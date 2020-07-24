За сутки в диспетчерскую службы благоустройства Ижевска поступило 109 обращений жителей, связанных с подтоплениями

Фото: Анатолий Шурмин

В службу благоустройства за сутки поступило 109 обращений от ижевчан. Большинство из них связаны с подтоплениями из-за ливней. Количество осадков в июле уже превысило нормативные значения, на 23 июля выпало 70 мм осадков при норме 59 мм. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- Оперативно отработано более 30 заявок, из мест подтопления откачано около 150 кубометров воды. И эти работы продолжаются, ежесуточно производится откачка от 100 до 150 кубометров воды с подтопленных территорий. Кроме того, были убраны 65 поваленных деревьев с дорог, собраны 58 кубометров мусора, 116 тонн смета, - говорится в сообщении.

Кроме того, 24 июля состоится заседание городской комиссии по ЧС, где будут обсуждаться мероприятия по устранению последствий ливней.

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