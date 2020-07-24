32-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого

24 Июль 2020 2020-07-24T13:20:50+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор в отношении 32-летнего местного жителя, который обвинялся в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в октябре 2019 года трое мужчин выпивали, позже они разошлись, а осужденный ушел в магазин. Когда он пришел домой, то увидел односельчанина, который спал возле его матери. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого осужденный выгнал потерпевшего из дома, а позже догнал и ударил ножом в спину, - говорится в сообщении.

Потерпевший скончался на месте происшествия. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU