Какая погода ждет ижевчан в выходные?

Фото: Сергей Грачев

По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные в Ижевске будут дождливыми и прохладными. Традиционно «Комсомолка» рассказывает о погоде на ближайшие дни.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в субботу 25 июля, днем ожидается +19…+20 градусов, ночью +14…+15 градусов, небольшой дождь.

В воскресенье, 26 июля, днем +19…+20 градусов, ночью +13…+14 градусов, весь день небольшой дождь.

По данным Удмуртского гидрометцентра, в ночь на 25 июля ожидается сильный дождь, днем 25 июля местами грозы.

В начале следующей недели на характер погоды в республике начнет влиять обширный антициклон. Местами сохранятся дожди, днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.

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