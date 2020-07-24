15-летняя девочка получила травмы при ДТП под Ижевском

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
23 июля на 203 километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло ДТП с участием 15-летней девочки. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Водитель машины «Хендай Солярис» - 28-летняя девушка сбила пешехода – 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход получила травмы, ее отвезли в больницу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- За сутки в диспетчерскую службы благоустройства Ижевска поступило 109 обращений жителей, связанных с подтоплениями.
- До 12 лет лишения свободы грозит сотруднику «Ижводоканала» за взятку.
- «Роскосмос» опубликовал фотографию Ижевска с орбиты.