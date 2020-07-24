Участок улицы Майская в Ижевске закроют из-за ремонта теплосетей
В Ижевске 25 июля закроют движение на улице Майская из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- С 08:00 25 июля до 08:00 26 июля будет закрыт участок на улице Майской в районе ее пересечения с улицей Удмуртской (со стороны движения из центра города). При этом поворот на Майскую с Удмуртской и проезд в ближайшие «карманы» будет открыт, - говорится в сообщении.
После работ планируется благоустройство участка, в том числе восстановление асфальта. Для удобства водителей и безопасности движения будут установлены дорожные знаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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