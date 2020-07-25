2020-07-25T10:37:51+03:00
Общество

Ижевчанин попался при сборе маковой соломы в загородном СНТ

Ему грозит наказание на срок до трех лет
Людмила Куликова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Ижевчанин попался при сборе маковой соломы в одном из СНТ Завьяловского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

29-летний мужчина мужчина был задержан сотрудниками полиции около дачного магазина. При себе у него было наркотическое средство «маковая солома» массой более 150 граммов. Ранее судимый за совершение грабежа, он объяснил, что растение «мак» собрал на территории данного СНТ.

- В настоящее время отделом дознания Отдела МВД РФ по Завьяловскому району возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, - передается в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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