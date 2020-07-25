Более 120 ДТП с участием пешеходов произошло в Ижевске с начала года

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За первые пол года 2020 года в Ижевске зафиксировано 127 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Из 127 происшествий 5 закончились гибелью пешехода, еще более 120 человек получили травмы различной степени тяжести. Каждое второе ДТП произошло на пешеходном переходе.

- Стоит отметить, что треть ДТП произошла по невнимательности самих пешеходов. По этой причине погибли 4 пешехода и 30 – получили травмы, передается в сообщении.

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