Пожилая ижевчанка перевела мошенникам более 160 тысяч рублей
73-летняя ижевчанка перевела мошенникам более 160 тысяч рублей. По сообщениям пресс-службы МВД России по Удмуртии, женщина хотела продать кровать.
Потерпевшая разместила объявление о продаже на одном из интернет-сайтов, после чего ей позвонила неизвестная женщина с готовностью приобрести товар.
- В последующем злоумышленница попросила пожилую ижевчанку пройти к банкомату и произвести ряд операций якобы для получения чеков об оплате. После осуществления операций на мобильный телефон потерпевшей пришли смс-уведомления о поступлении денег на банковский счет. Введенная в заблуждение пенсионерка поверила, что деньги поступили от «покупателя», однако, фактически она перечислила сбережения с одного своего счета на другой, - передается в сообщении.
Далее злоумышленница сообщила ижевчанке, что по ошибке перевела ей большую сумму, нежели было указано в объявлении, и попросила вернуть деньги. Пенсионерка поверила звонившей и перевела 161 000 рублей на названные ей счета.
Действиями женщины в банке заинтересовался один из посетителей, который понял что пенсионерку обманули и посоветовал ей обратиться в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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