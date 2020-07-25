В одной из школ Ижевска начался ремонт бассейна
В ижевской школе №80 начался ремонт бассейна, проект реконструкции которого стал победителем в конкурсе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
К идее ремонта бассейна присоединились родители школьников, спонсоры и неравнодушные жители микрорайона. По словам руководства школы, бассейн уже начинали ремонтировать 3 года назад. Тогда удалось заменить чашу бассейна и наполовину обновить плитку на стенах.
- Занятия в бассейне у нас включены в программу как уроки физкультуры. Здесь занимаются более 500 учеников начальных классов, - рассказывает директор школы Иван Кулемин. - Благодаря победе в конкурсе мы сможем завершить ремонт, и с 1 сентября дети смогут плавать уже в обновленном бассейне.
Отмечается, что выделенные на ремонт средства в рамках «Инициативного бюджетирования» - 783 тыс. рублей - позволят школе закончить ремонт и существенно обновить бассейн.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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