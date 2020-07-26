Жительница Удмуртии чуть насмерть не заколола собственного отца

26 Июль 2020 2020-07-26T10:48:29+03:00

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36-летняя жительница Сарапульского района Удмуртии чуть насмерть не заколола собственного отца. Женщина, разозлившись на пожилого родственника, ударила его в живот кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Оказалось, что родственники были пьяны. Произошла ссора, и женщина схватила орудие преступления. В итоге, 61-летнего потерпевшего доставили в больницу с колото-резаной раной грудной клетки.

Уже возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU