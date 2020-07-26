«Идиот» и «Хроники Нарнии»: какие книги читают в исправительных колониях Удмуртии?
В исправительных колониях Удмуртии выяснили, какие книги пользуются популярностью среди осужденных. Рейтинг опубликовали на официальном сайте регионального управления федеральной службы исполнения наказания.
Так, осужденные любят читать Федора Михайловича Достоевского – «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Преступление и наказание», детективы Дарьи Донцовой и Чейза, романы Александра Дюма и произведения Валентина Пикуля. В воспитательной колонии Ижевска несовершеннолетние осужденные выбирают приключения Шерлока Холмса, «Педагогическую поэму» Макаренко, «Хроники Нарнии» Льюиса, а также «Остров сокровищ» Стивенсона.
Отметим, что общий фонд печатных изданий в библиотеках исправительный учреждений составляет более 69 тысяч экземпляров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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