Более 7000 малышей появились на свет в Удмуртии за полгода
7152 младенца появились на свет в Удмуртии за первые полгода. Это на 24 младенца меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Комитете по делам ЗАГС при Правительстве региона.
В 70 семьях родились двойни, в 2 семьях – тройни. Статистика показывает, что мальчиков родилось больше, чем девочек: 51,2% на 48,8%. У 89 новорожденных один или оба родителя – иностранцы: граждане ближнего и дальнего зарубежья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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