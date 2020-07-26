Более 7000 малышей появились на свет в Удмуртии за полгода

26 Июль 2020 2020-07-26T13:56:26+03:00

Это на 24 младенца меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

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7152 младенца появились на свет в Удмуртии за первые полгода. Это на 24 младенца меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Комитете по делам ЗАГС при Правительстве региона.

В 70 семьях родились двойни, в 2 семьях – тройни. Статистика показывает, что мальчиков родилось больше, чем девочек: 51,2% на 48,8%. У 89 новорожденных один или оба родителя – иностранцы: граждане ближнего и дальнего зарубежья.

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ИСТОЧНИК KP.RU