Ижевчанин задержал вора-рецидивиста по горячим следам

26 Июль 2020 2020-07-26T14:44:29+03:00

Подозреваемый попытался украсть велосипед и два самоката из подъезда многоквартирного дома

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Ранее судимого 26-летнего ижевчанина задержали по горячим следам за кражу велосипеда и двух самокатов из подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Известно, что подозреваемый пришел в гости к знакомой. Когда он выходил из квартиры, то заметил на лестничной площадке транспортные средства. Злоумышленник похитил велосипед и два самоката, однако, выходя из лифта, встретил хозяина похищенного имущества. Последний смог остановить преступника и сообщить о случившемся в полицию.

Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU