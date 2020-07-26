Ижевчанин задержал вора-рецидивиста по горячим следам
Ранее судимого 26-летнего ижевчанина задержали по горячим следам за кражу велосипеда и двух самокатов из подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Известно, что подозреваемый пришел в гости к знакомой. Когда он выходил из квартиры, то заметил на лестничной площадке транспортные средства. Злоумышленник похитил велосипед и два самоката, однако, выходя из лифта, встретил хозяина похищенного имущества. Последний смог остановить преступника и сообщить о случившемся в полицию.
Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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