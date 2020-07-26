Как отпраздновали день военно-морского флота в Удмуртии?

26 Июль 2020 2020-07-26T16:22:04+03:00

Ветераны встретились с воспитанниками детского дома и спустили венок на воду

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В этом году 26 июля в России отмечается день военно-морского флота. Узнали, как прошли празднования в Удмуртии.

Как рассказали в администрации города, ветераны-моряки возложили цветы к вечному огню и на могилу матроса Ивана Шутова с крейсера «Варяг».

- Охрана границ – дело государственной важности для любой державы, особенно для такой огромной и значимой как Россия. Мы гордимся, что моряк с крейсера «Варяг» Иван Шутов – наш земляк, гордимся подвигами наших соотечественников, - заявил глава города Олег Бекмеметьев.

Также моряки встретились с воспитанниками детского дома на теплоходе, а после – спустили венок на воду Ижевского пруда в память о погибших моряках.

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ИСТОЧНИК KP.RU