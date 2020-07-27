27 июля фонтан на Центральной площади Ижевска начнет работать вечером

27 Июль 2020 2020-07-27T09:24:01+03:00

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27 июля светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска включат только вечером. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- На площади будут производиться работы по замене воды в фонтане. Он начнет работать с 17:00 27 июля согласно графику, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналист «Комсомолки» рассказывал, как устроен сухой фонтан на Центральной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU