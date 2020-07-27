27 июля фонтан на Центральной площади Ижевска начнет работать вечером
27 июля светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска включат только вечером. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- На площади будут производиться работы по замене воды в фонтане. Он начнет работать с 17:00 27 июля согласно графику, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее журналист «Комсомолки» рассказывал, как устроен сухой фонтан на Центральной площади.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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