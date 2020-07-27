Житель Удмуртии, который оскорбил полицейского, заплатит штраф

27 Июль 2020 2020-07-27T07:19:47+03:00

Приговор уже вступил в законную силу

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии районный суд вынес приговор 21-летнему местному жителю. Он обвинялся в оскорблении и избиении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- В апреле 2020 года пьяный молодой человек высказал оскорбления в адрес полицейского нецензурной бранью, плюнул ему в лицо, после чего ударил, - говорится в сообщении.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей, приговор вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Сегодня фонтан на площади Ижевска начнет работать только к вечеру.

- Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем о погоде на день.

- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 26 июля 2020 года.

- В этом году 26 июля по всей России отмечается день военно-морского флота. Узнали, как прошли празднования в Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU