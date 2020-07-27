Житель Удмуртии, который оскорбил полицейского, заплатит штраф
В Удмуртии районный суд вынес приговор 21-летнему местному жителю. Он обвинялся в оскорблении и избиении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба суда.
- В апреле 2020 года пьяный молодой человек высказал оскорбления в адрес полицейского нецензурной бранью, плюнул ему в лицо, после чего ударил, - говорится в сообщении.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей, приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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